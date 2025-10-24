Власти Великобритании расширят программу производства ракет многоцелевого назначения — с тем, чтобы передать Украине 5 тысяч экземпляров такого оружия для укрепления ПВО.

Соответствующее заявление 24 октября в рамках саммита «коалиции желающих» сделал британский премьер-министр Кир Стармер.

«Мы также объявляем об увеличении программы (производства — ред.) в Великобритании, чтобы предоставить Украине 5 тысяч новых ракет многоцелевого назначения. Это позволяет создать новые рабочие места в Белфасте и других городах, а также укрепляет ПВО Украины на ближайшую зиму», — сказал он.

Реклама

10 октября в Минобороны Британии сообщили, что сотни ракет ПВО были доставлены в Украину на пять месяцев раньше запланированного срока.

Как уточнил британский министр по вопросам обороноспособности и промышленности Люк Поллард, процесс пошел после инвестиций крупнейшего украинского производителя дронов в размере 200 млн фунтов стерлингов в производство дронов в пределах Великобритании, что позволило создать 500 рабочих мест.

По информации британского оборонного ведомства, данное оружие, производимое в Белфасте, проходит под грифом «легкие многоцелевые ракеты» (LMM) и обеспечивает защиту Украины от угроз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

«Последний этап сделки на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, подписанной в начале года, позволит интегрировать эти боевые ракеты в систему противовоздушной обороны Украины, что станет важным шагом для укрепления суверенных возможностей Украины», — подытожили в британском Минобороны.