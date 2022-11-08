В частности, ПВО. Министры обороны США и Италии обсудили поддержку Украины

8 ноября, 02:00
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с итальянским коллегой Гвидо Крозетто поддержку Украины. В частности, речь шла о противовоздушной обороне.

Об этом сообщили на сайте Пентагона.

Отмечается, что министры заявили о "тесных двусторонних оборонных отношениях между США и Италией". Также в ходе разговора речь шла о дальнейшем «сотрудничество в поддержку Украины, в том числе в сфере противовоздушной обороны».

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В Пентагоне отмечают, что Остин поблагодарил Крозетто «за приверженность продолжению итальянской помощи безопасности Украины» в защите от российской агрессии.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Италия Военная помощь ПВО Пентагон Война в Украине Ллойд Остин Война России против Украины

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