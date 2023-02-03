Германия и Швеция ведут переговоры касательно ПВО для Украины — Bloomberg 3 февраля, 15:46 Украинские военные (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружения, согласно которому Стокгольм передаст Украине ракеты ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По словам источников, Германия попросила Швецию предоставить пусковые установки для противоракетной системы IRIS-T. Переговоры также позволят получить больше боеприпасов, которые можно будет использовать для отправляемых в Киев IRIS-T.

Видео дня

По словам источников, Германия придерживается своего плана отправить три дополнительных системы IRIS-T в этом году, первая прибыла в октябре.

С пресс-секретарями министерства обороны Швеции и министерства обороны Германии не удалось связаться для комментариев.

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать Украине.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T «как можно быстрее». До этого бывшая глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в 2023 году.