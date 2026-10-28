Зеленский анонсировал новый совместный с Нидерландами проект в сфере ПВО

28 октября, 20:55
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен (Фото: REUTERS/Stephanie Lecockq)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен (Фото: REUTERS/Stephanie Lecockq)

Президент Владимир Зеленский заявил, что оборонные отрасли Украины и Нидерландов начали работу над совместным проектом в сфере ПВО под названием Bliksem.

Об этом он сообщил в своих социальных сетях в среду, 28 октября.

Зеленский говорит, что он и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен встретились с руководителями украинских и нидерландских компаний из сфер обороны, энергетики и программного обеспечения.

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Глава государства говорит, что были определены ключевые приоритеты и решения, способные укрепить практическое и экономическое сотрудничество между обеими странами.

В частности, речь идет об оборонных производствах, совместных технологических и энергетических проектах, промышленном развитии, спутниковых технологиях и ПВО.

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«Перед нашими командами поставлена задача проработать конкретный проект в сфере ПВО — Bliksem. Мы уже начали эту работу. Мы выводим наше сотрудничество на такой уровень, чтобы было очевидно: быть рядом с Украиной означает получать дополнительные положительные результаты в промышленной, технологической и социальной сферах», — сказал Зеленский.

28 октября президент Украины прибыл в Нидерланды для встречи с премьер-министром страны Робом Йеттеном и королем Виллемом-Александром.

На пресс-конференции глава правительства Нидерландов заявил, что его страна взаимодействует с партнерами в Европе и за ее пределами, чтобы найти тех, кто мог бы в краткосрочной перспективе предоставить Украине дополнительные ракеты для систем ПВО на фоне усиления российских атак.

Кроме того, Роб Йеттен объявил о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи на €500 млн.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Нидерланды ПВО Владимир Зеленский

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