Зеленский анонсировал новый совместный с Нидерландами проект в сфере ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что оборонные отрасли Украины и Нидерландов начали работу над совместным проектом в сфере ПВО под названием Bliksem.

Об этом он сообщил в своих социальных сетях в среду, 28 октября.

Зеленский говорит, что он и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен встретились с руководителями украинских и нидерландских компаний из сфер обороны, энергетики и программного обеспечения.

Реклама

Глава государства говорит, что были определены ключевые приоритеты и решения, способные укрепить практическое и экономическое сотрудничество между обеими странами.

В частности, речь идет об оборонных производствах, совместных технологических и энергетических проектах, промышленном развитии, спутниковых технологиях и ПВО.

«Перед нашими командами поставлена задача проработать конкретный проект в сфере ПВО — Bliksem. Мы уже начали эту работу. Мы выводим наше сотрудничество на такой уровень, чтобы было очевидно: быть рядом с Украиной означает получать дополнительные положительные результаты в промышленной, технологической и социальной сферах», — сказал Зеленский.

28 октября президент Украины прибыл в Нидерланды для встречи с премьер-министром страны Робом Йеттеном и королем Виллемом-Александром.

На пресс-конференции глава правительства Нидерландов заявил, что его страна взаимодействует с партнерами в Европе и за ее пределами, чтобы найти тех, кто мог бы в краткосрочной перспективе предоставить Украине дополнительные ракеты для систем ПВО на фоне усиления российских атак.

Кроме того, Роб Йеттен объявил о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи на €500 млн.