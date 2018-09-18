ПВО Асада случайно сбила российский Ил-20. Россия обвинила Израиль

Асад, Путин и Шойгу на авиабазе Хмеймим, декабрь 2017 года

17 сентября около 23:00 по киевскому времени российский самолет-разведчик Ил-20 исчез с радаров. Утром в российском Минобороны подтвердили, что его сбили сирийские силы ПВО при попытке отразить атаку израильских истребителей F-16, и обвинили в этом Израиль.

НВ рассказывает все подробности об инциденте.

Исчезновение самолета и версии причины инцидента

В Минобороны РФ заявили, что связь с самолетом, возвращавшимся на авиабазу Хмеймим пропала над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии. Ил-20 исчез с радаров во время атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

"В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Овернь (Auvergne)", - говорится также в заявлении российского Минобороны.

Тем временем сирийское государственное агентство САНА сообщило, что сирийские силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных по "промышленным объектам" в провинции Латакия со стороны моря.

После этого появилось две версии того, что произошло с российским самолетом. Американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что Ил-20 ошибочно сбили сирийские силы ПВО, которые пытались отразить атаку израильских F-16. В свою очередь, российское агентство Интерфакс со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов сообщило, что Ил-20 мог затонуть в Средиземном море в результате "критического инцидента" в воздухе.

Кроме того, представитель Вооруженных сил Франции заявил, что французская армия к инциденту непричастна.

Как Россия подтвердила, что ее Ил-20 сбили силы ПВО Асада

Российские СМИ сначала пытались представить информацию, обнародованную CNN, как фейк.

А вот новость на РИА 4 часа назад. Писали, напрягались https://t.co/3tw0mjgHhh 18 сентября 2018 г.

Однако утром 18 сентября в Минобороны РФ все-таки подтвердили, что их самолет сбили силы ПВО Сирии. Тем не менее, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в случившемся виноват Израиль.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал он, добавив, что российская сторона расценила "действия Израиля как враждебные", а также, что Россия оставляет за собой право на "адекватные ответные действия".

Российские СМИ опубликовали схему инцидента, продемонстрированную на брифинге Минобороны РФ.

Что известно об экипаже сбитого российского Ил-20

Сначала в Минобороны РФ заявляли, что на борту Ил-20 было 14 военнослужащих, и их судьба неизвестна. Но утром 18 сентября Конашенков заявил, что российских военных на борту Ил-20 было 15 и все они погибли. По его словам, на месте падения самолета утром продолжалась поисково-спасательная операция.

Российских военных на борту Ил-20 было 15 и все они погибли

К середине дня в российском Минобороны заявили, что российские военные подняли на поверхность обломки сбитого Ил-20 и фрагменты тел погибших.

К проведению поисково-спасательной операции привлекли восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.

Российские СМИ написали, что сбитый Ил-20 базировался на подмосковном военном аэродроме Кубинка, а командира его экипажа звали Юрий Засекан.

Россия vs Израиль

Израильские дипломаты не стали комментировать СМИ обвинения России.

Позже 18 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом и "констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне". Он также возмутился по поводу того, что командование российской группировки войск было оповещено лишь за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16.

Российские СМИ также сообщили, что посла Израиля в РФ Гарри Корена вызвали в МИД России.

Власти Сирии, чьи силы ПВО сбили российский самолет, инцидент пока не комментировали.

После разговора Шойгу и Либермана пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что, по предварительным данным их расследования, к уничтожению Ил-20 привела неточность огня сирийских сил ПВО. В ЦАХАЛе заверили, что в момент запуска сбившей Ил-20 ракеты самолеты израильских ВВС уже были в воздушном пространстве Израиля.

Таким образом Израиль возложил ответственность за уничтожение самолета на режим Башара Асада. Кроме того, по мнению израильских властей, ответственность за уничтожение Ил-20 и за гибель людей лежит также на Иране и Хизбалле. В ЦАХАЛе пояснили, что атаковали военный объект в Латакии, так как, по их данным, с него должны были переправить в Ливан для Ирана и Хизбаллы системы для производства оружия.

НВ