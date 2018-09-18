ПВО Асада случайно сбила российский Ил-20. Россия обвинила Израиль

17 сентября около 23:00 по киевскому времени российский самолет-разведчик Ил-20 исчез с радаров. Утром в российском Минобороны подтвердили, что его сбили сирийские силы ПВО при попытке отразить атаку израильских истребителей F-16, и обвинили в этом Израиль.
НВ рассказывает все подробности об инциденте.
Исчезновение самолета и версии причины инцидента
В Минобороны РФ заявили, что связь с самолетом, возвращавшимся на авиабазу Хмеймим пропала над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии. Ил-20 исчез с радаров во время атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.
"В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Овернь (Auvergne)", - говорится также в заявлении российского Минобороны.
Тем временем сирийское государственное агентство САНА сообщило, что сирийские силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных по "промышленным объектам" в провинции Латакия со стороны моря.
После этого появилось две версии того, что произошло с российским самолетом. Американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что Ил-20 ошибочно сбили сирийские силы ПВО, которые пытались отразить атаку израильских F-16. В свою очередь, российское агентство Интерфакс со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов сообщило, что Ил-20 мог затонуть в Средиземном море в результате "критического инцидента" в воздухе.
Кроме того, представитель Вооруженных сил Франции заявил, что французская армия к инциденту непричастна.
Как Россия подтвердила, что ее Ил-20 сбили силы ПВО Асада
Российские СМИ сначала пытались представить информацию, обнародованную CNN, как фейк.
А вот новость на РИА 4 часа назад. Писали, напрягались https://t.co/3tw0mjgHhh— Смирнов (@sssmirnov) 18 сентября 2018 г.
Однако утром 18 сентября в Минобороны РФ все-таки подтвердили, что их самолет сбили силы ПВО Сирии. Тем не менее, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в случившемся виноват Израиль.
"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал он, добавив, что российская сторона расценила "действия Израиля как враждебные", а также, что Россия оставляет за собой право на "адекватные ответные действия".
Российские СМИ опубликовали схему инцидента, продемонстрированную на брифинге Минобороны РФ.
Что известно об экипаже сбитого российского Ил-20
Сначала в Минобороны РФ заявляли, что на борту Ил-20 было 14 военнослужащих, и их судьба неизвестна. Но утром 18 сентября Конашенков заявил, что российских военных на борту Ил-20 было 15 и все они погибли. По его словам, на месте падения самолета утром продолжалась поисково-спасательная операция.
Российских военных на борту Ил-20 было 15 и все они погибли
К середине дня в российском Минобороны заявили, что российские военные подняли на поверхность обломки сбитого Ил-20 и фрагменты тел погибших.
К проведению поисково-спасательной операции привлекли восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.
Российские СМИ написали, что сбитый Ил-20 базировался на подмосковном военном аэродроме Кубинка, а командира его экипажа звали Юрий Засекан.
Россия vs Израиль
Израильские дипломаты не стали комментировать СМИ обвинения России.
Позже 18 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом и "констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне". Он также возмутился по поводу того, что командование российской группировки войск было оповещено лишь за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16.
Российские СМИ также сообщили, что посла Израиля в РФ Гарри Корена вызвали в МИД России.
Власти Сирии, чьи силы ПВО сбили российский самолет, инцидент пока не комментировали.
После разговора Шойгу и Либермана пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что, по предварительным данным их расследования, к уничтожению Ил-20 привела неточность огня сирийских сил ПВО. В ЦАХАЛе заверили, что в момент запуска сбившей Ил-20 ракеты самолеты израильских ВВС уже были в воздушном пространстве Израиля.
Таким образом Израиль возложил ответственность за уничтожение самолета на режим Башара Асада. Кроме того, по мнению израильских властей, ответственность за уничтожение Ил-20 и за гибель людей лежит также на Иране и Хизбалле. В ЦАХАЛе пояснили, что атаковали военный объект в Латакии, так как, по их данным, с него должны были переправить в Ливан для Ирана и Хизбаллы системы для производства оружия.
НВ
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