«Заключил соглашение о невступлении в НАТО». Козак предлагал Путину отменить вторжение в Украину, но диктатор отказался — Reuters

14 сентября, 13:24
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Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Перед вторжением в Украину замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал диктатору Владимиру Путину, что заключил с Украиной соглашение, которое предотвратит ее вступление в НАТО, сообщает Reuters.

По данным агентства, Козак сказал Путину, что благодаря договоренности, которой он добился от украинской стороны, необходимости вторгаться и оккупировать Украину больше нет.

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В ответ кремлевский диктатор заявил, что уступок, которых добился Козак, недостаточно и что он расширил свои цели, включив в них аннексию части Украины. Как итог — соглашение сорвалось, отметили источники агентства.

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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию Reuters: «Это не имеет абсолютно никакого отношения к действительности. Такого никогда не было. Это абсолютно неверная информация».

Козак не ответил на запросы о комментариях, направленные через Кремль.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал, что Россия использовала переговоры как дымовую завесу для подготовки к вторжению, но не ответил на вопросы о содержании переговоров и не подтвердил, что предварительная договоренность была достигнута.

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Два из трех собеседников Reuters сказали, что толчок для завершения заключения сделки был сразу после вторжения РФ 24 февраля. Через несколько дней Козак был убежден, что у него была договоренность с Украиной по ключевым условиям, которых добивалась Россия. Он рекомендовал Путину подписать сделку.

«После 24 февраля Козаку дали карт-бланш: дали ему зеленый свет, он получил соглашение. Он его вернул, и они сказали ему убрать все. Все было отменено. Путин просто изменил план по ходу», — рассказал источник.

Третий собеседник Reuters заявил, что Козак предложил соглашение Путину непосредственно перед вторжением, но тот его отверг.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Владимир Путин Соглашение Дмитрий Козак Война России против Украины

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