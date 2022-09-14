«Заключил соглашение о невступлении в НАТО». Козак предлагал Путину отменить вторжение в Украину, но диктатор отказался — Reuters 14 сентября, 13:24 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Перед вторжением в Украину замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал диктатору Владимиру Путину, что заключил с Украиной соглашение, которое предотвратит ее вступление в НАТО, сообщает Reuters.

По данным агентства, Козак сказал Путину, что благодаря договоренности, которой он добился от украинской стороны, необходимости вторгаться и оккупировать Украину больше нет.

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В ответ кремлевский диктатор заявил, что уступок, которых добился Козак, недостаточно и что он расширил свои цели, включив в них аннексию части Украины. Как итог — соглашение сорвалось, отметили источники агентства.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию Reuters: «Это не имеет абсолютно никакого отношения к действительности. Такого никогда не было. Это абсолютно неверная информация».

Козак не ответил на запросы о комментариях, направленные через Кремль.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал, что Россия использовала переговоры как дымовую завесу для подготовки к вторжению, но не ответил на вопросы о содержании переговоров и не подтвердил, что предварительная договоренность была достигнута.

Два из трех собеседников Reuters сказали, что толчок для завершения заключения сделки был сразу после вторжения РФ 24 февраля. Через несколько дней Козак был убежден, что у него была договоренность с Украиной по ключевым условиям, которых добивалась Россия. Он рекомендовал Путину подписать сделку.

«После 24 февраля Козаку дали карт-бланш: дали ему зеленый свет, он получил соглашение. Он его вернул, и они сказали ему убрать все. Все было отменено. Путин просто изменил план по ходу», — рассказал источник.

Третий собеседник Reuters заявил, что Козак предложил соглашение Путину непосредственно перед вторжением, но тот его отверг.



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