«Ведет себя не как друг Украины». Спартц делает заявления, которые очень понравились бы Путину — нардеп Гончаренко 30 июля, 14:47 Эксклюзив НВ Виктория Спартц (Фото:Victoria Spartz via Twitter)

Конгрессвумен Виктория Спартц призвала ООН приостановить договоренности об экспорте зерна из Украины. Нардеп Алексей Гончаренко в эфире Радио НВ раскритиковал ее заявление.

«Спартц делает заявления, которые бы очень понравились [российскому диктатору] Владимиру Путину, и играет фактически в его игру. Это Путин пытается сорвать зерновое соглашение, а не Украина. Это Путин и российская пропаганда говорят, что Украина может не с той целью использовать полученное от Запада оружие. А она все это повторяет. Меня это удивляет, настораживает и огорчает», – объясняет Гончаренко.

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Нардеп уверяет, что зерновое соглашение и «пробивание блокады» портов нужны Украине:

«Нужно ли Украине это соглашение? Однозначно нужно. То, как Путин пытается ее сорвать, показывает его важность. Это для Украины возможность хоть немного поднять экономику, потому что речь идет о миллиардах долларов. Где мы их возьмем? У нас впереди очень сложная осень и зима. Если мы этого не сделаем, то у нас вообще под вопросом стоит существование аграрной отрасли, а значит, это уже наша продовольственная безопасность на следующий год».

Также Гончаренко негативно оценил предыдущее никоим образом не обоснованное предположение конгрессвумен относительно нецелевого использования Украиной западного вооружения:

«Это катастрофа для нас. Такие вопросы задавать не может друг с благими намерениями по отношению к Украине. Тем более что это совершенно не соответствует действительности. <...> Нет никакого факта, что Украина куда-то девает это оружие не с той целью. Это российская пропаганда».

Виктория Спартц – член Палаты представителей США от 5-го округа Индианы (Республиканская партия). Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Спартц родилась в Носовке Черниговской области и окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000-м. В апреле 2022 Спартц посетила Киев и разрушены российскими оккупантами Бучу и Бородянку.

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