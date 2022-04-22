Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные планы на поле боя в Украине 22 апреля, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin/Handout via REUTERS)

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не смог добиться поставленных целей в Украине.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя», — написал американский президент у себя в Twitter.

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По его словам, президент Владимир Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти.

Украинские вооруженные силы, к которым присоединились отважные украинские граждане, «предотвратили завоевание Россией их страны», добавил Байден.

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