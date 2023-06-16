«Эта РФ никогда не признает Украину». Интервью NV с Климкиным о том, что Киев должен получить и чего добиваться от НАТО 16 июня, 13:39 NV Премиум Украинские военные в освобожденном селе Нескучное, Донецкая область, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел, рассказал в интервью Radio NV, как Украина должна добиться от России признания себя, как отдельного государства и почему именно это должно стать одной из первых гарантий безопасности и что Киев должен ждать от НАТО.

— Как нам объединить приятное с полезным и трансформировать эти события, это резолюция Европейского парламента и Рамштайн, то есть есть политическая рекомендация, есть технические решения, объединить в четкие решения? Это комплектация ВСУ согласно стандартам НАТО, чтобы вопрос о предоставлении Атакамс и F-16 решался автоматически?

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— Автоматически пока что не будет. Но на пути к поднятию ставок мы находимся. И Рамштайн это показывает. И есть решения, которые на самом деле очень приятные, очень позитивные. Это и новые радары, и новое финансирование. То есть все идет по восходящей. Нам очень важно, чтобы Запад не думал, что поставлять, а думал, как поставлять, и что должно быть достаточным для сдерживания России. А мы прекрасно понимаем, что с изменением сегодняшней российской реальности или без, она все равно будет представлять для нас и для Запада угрозу. Но я всегда очень осторожно, мы об этом уже говорили в наших разговорах, отношусь к идее, что давайте сделаем из Украины своеобразного «дикобраза».