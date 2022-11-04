Путин столкнется с жесткой критикой в РФ после вывода российских войск из Херсона — Sky News 4 ноября, 11:14 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

В связи с ожидаемым выводом войск РФ из Херсона кремлевский диктатор Владимир Путин может столкнуться с давлением со стороны националистически настроенных сторонников жесткой линии официальных лиц, сообщает телеканал Sky News.

Чиновники считают, что военное руководство РФ готовит вывод войск из Херсона. Это вызовет острую критику со стороны так называемых патриотов, в том числе в адрес Путина.

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Западные официальные лица заявили, что план вывода войск из Херсона, по-видимому, был хорошо разработан, поскольку значительная часть гражданского населения уже покинула город.

«Когда это произойдет, мы можем ожидать очередного всплеска острой критики в адрес российского руководства. Ключевой задачей для нас будет продолжать отслеживать, как это отразится на авторитете Путина. Пока он, похоже, продолжает успешно отмахиваться от острой критики», — сказал один из чиновников.

Западные официальные лица заявили, что, хотя в район Херсона прибывало больше войск, многие из них были недавно мобилизованными, которые часто были «ужасно экипированы и подготовлены».

Кроме того, у российских сил также «критически не хватает» боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

