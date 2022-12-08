«Неудачник и для русских националистов». Когда успокоится Путин, если в мире говорят только о поражении России — эксперт 8 декабря, 16:28 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов в эфире Радио НВ рассказал, что даже в российском обществе диктатора Владимира Путина считают неудачником.

«То, что Путин — неудачник года, уже говорят даже российские националисты, так называемые военкоры. <...> Путин успокоится только тогда, когда его лишат власти. Очевидно, он до сих пор имеет страну с большим мобилизационным потенциалом. Есть еще запасы советского оружия. Для него сейчас вопрос „хоть как-то победить“ — это вопрос политического выживания. В РФ многие россияне, которые ненавидят Украину и хотели бы, чтобы Россия оккупировала Украину. Но они не могут простить Путину то, что он неудачник, и что он это сделал неудачно», — считает Леонов.

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По его словам, диктатор это понимает, а потому постарается держаться до последнего, хотя вариантов у него осталось не много:

«Возможно, еще будет какая-нибудь волна мобилизации. Но очень важно, что и страны Запада, и Китай, и Индия выступили единым фронтом и очень четко показали Путину, что применение ядерного оружия является красной линией после которой России перестанет существовать как страна фактически для всех крупных стран, включая Азию. Сейчас эта риторика, острота угроз снята. Но это единственное, что у Путина осталось. Поэтому сейчас речь идет только о том, что Россия проиграет».

Авторитетное американское издание Politico признало Путина «неудачником года».

А председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что диктатор потерпел поражение по всем направлениям в Украине.