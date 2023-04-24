В России уже год рассматривают замену Путина — Буданов 24 апреля, 10:09 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в России уже год рассматривают возможность сменить власть и Владимира Путина.



Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

«Варианты трансфера власти они рассматривали и уже больше года рассматривают, но не могут никак к этому прийти», — отметил Буданов.

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Он допускает, что в Кремле может произойти «дворцовый переворот», однако публично его не заметят.

«Максимум — скажут, что кто-то умер от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки, как это было в 30-е годы, помните? Это все уже было», — заявил начальник ГУР.

По словам Буданова, военно-политические элиты России уже проговаривают кандидатуры преемника Путина, добавив, что «там не одна кандидатура». Однако он отказался называть конкретные фамилии.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что российская элита начинает отворачиваться от Владимира Путина.