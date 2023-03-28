«Токаев сделает все, что прикажет Путин». В Казахстане не посмеют задержать диктатора. Почему — объяснил казахский оппозиционер 28 марта, 13:15 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Диктатора Владимира Путина не арестуют в Казахстане, предполагает Айдос Садыков, казахский оппозиционер, руководитель интернет-медиа БАСЕ.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Недавно [президент Казахстана] Касым-Жомарт Токаев встречался с послом России в Казахстане Бородавкиным. Речь шла как раз о предстоящем визите Путина в Казахстан. Токаев сказал, что приветствует предстоящий визит Путина, он его уважает и с нетерпением ждет этой встречи. Поэтому, конечно, не стоит ждать, что будут предприняты какие-то радикальные шаги со стороны руководства Казахстана или Центральноазиатских стран, что они каким-то образом посмеют задержать Путина», — говорит Садыков.

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Оппозиционер утверждает, что на бумаге нормы выписаны, но нет механизма, как произвести арест диктатора в таких условиях, как в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане:

«Даже если бы во главе Казахстана находился нормальный человек, демократическая власть, каким образом они смогли бы это сделать — задержать Путина? Тем более когда руководство Казахстана поставлено самим Путиным, которое обязано Путину своим существованием».

И даже то, что Путин из-за этого ордера стал токсичным, как говорят эксперты, на Токаева никакого эффекта не оказывает, утверждает журналист.

«Конечно, возможно, [Токаев] будет вести себя немного осторожнее, но в любом случае он организует встречу и будет пожимать руки Путину; будет ему улыбаться и делать все, что прикажет Путин. Я не думаю, что это вообще отразится на отношениях между Путиным и руководством Центральноазиатских стран. <...> Я думаю, между ними ничего не изменится», считает Садыков.

Последний раз в Казахстане Путин был осенью 2022-го. С начала полномасштабной войны он также посетил Таджикистан, Туркменистан, Иран, Узбекистан и Армению. При этом после 24 февраля Путин ни разу не выезжал в страны Запада.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Подозреваемых могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Не подписали документ, например, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.