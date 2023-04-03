Путин уже ходячий мертвец, его могут убить, чтобы прекратить войну против Украины — экс-глава ЦРУ 3 апреля, 11:41 Экс-глава ЦРУ считает, что свержение Путина более вероятно, чем его поражение в войне против Украины (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool/Reuters)

Российского диктатора Владимира Путина могут убить, чтобы прекратить войну против Украины, заявил экс-глава ЦРУ Джеймс Олсон.

В интервью британском таблоиду The Sun он отметил, что если Путин останется у власти, он никогда не откажется от войны, и поэтому путь к ее окончанию — это его убийство или свержение.

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«Все идет совсем не так хорошо. Я считаю, что Путин сейчас находится в безвыигрышной ситуации. Если Путин останется у власти, будет долгая война, потому что он не сдастся — но я не думаю, что Путин останется у власти. Я считаю, что он будет отстранен от власти или его убьют. Я бы не исключал убийства. Я думаю, что вполне вероятно, что некоторые патриотически настроенные россияне решат, что им нужно устранить Путина. И это будет конец войны», — сказал экс-глава ЦРУ.

Олсон напомнил, что Россия в войне против Украины несет колоссальные потери. По данным украинской власти, они уже превышают 170 тысяч.

«Я считаю, что есть генералы, которые испытывают отвращение к этой трагической потере жизней, и они станут возможным источником восстания против Путина. И если они это сделают, я вижу Путина ходячим мертвецом. Он этого не переживет. Я думаю, что более вероятно устранение Путина, чем военное поражение», — сказал бывший глава контрразведки США.

Он также предупредил, что пока российский диктатор остается у власти, существует «чрезвычайный риск» того, что война может выйти за пределы Украины.

«Если война не будет прекращена из-за устранения Путина, она может легко распространиться. Мы знаем, что региональные амбиции Путина заключались в укреплении контроля над восточной Украиной, включая захват Молдовы, которая является мишенью. Мир должен знать, что Молдова находится в большой опасности», — резюмировал Олсон.

29 марта пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «гибридная война» будет продолжаться долго, поэтому нужно «единение» россиян вокруг Владимира Путина.

Песков ушел от ответа на вопрос о перспективах окончания боевых действий и относительно того, может ли война против Украины завершиться в этом году. Он сказал, что эти оценки должны давать специалисты.

Тем временем Россия продолжает нести огромные потери в войне. В Украине за прошедшие сутки ликвидировали около 610 российских окупантов.

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 175 тысяч своих военных.