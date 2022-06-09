«Путина нужно нагнуть». Как восстановить экспорт украинского зерна и решить мировой продовольственный кризис — предложение Климкина 9 июня, 12:59 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Судно ВМС России возле Севастополя. 22 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Экспорт украинского зерна морскими путями можно разблокировать, если вынудить российского диктатора Владимира Путина очистить западную часть Черного моря. Такой путь разрешения продовольственного кризиса в эфире Радио НВ предложил дипломат Павел Климкин.

«Говорить нужно не о гуманитарных коридорах, не тоном просителя, как многие делают в отношении России. Нужно сказать: Путин [должен] расчистить хотя бы всю западную часть Черного моря, чтобы там не было ни кораблей, ни самолетов, ни ракеты не летали», — убежден Климкин.

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За безопасностью всей западной части Черного моря, по мнению дипломата, может следить Турция, Румыния или международная морская миссия.

«Именно так Путина нужно и нагнуть. Тогда это будет мощно. А вести с ним нескончаемые переговоры в Турции — это только дает ему дополнительные козыри. И мне это не нравится», — добавил он.

Накануне состоялись переговоры России и Турции по разрешению продовольственного кризиса, на которые Украину не приглашали. По словам Климкина, встреча «ничем не закончилась».

В то же время в Стамбуле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нахамил журналисту, который спросил его о зерне и других ресурсах, украденных кремлевским режимом на временно оккупированных территориях Украины.

3 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины «не существует» и его якобы можно вывозить по пяти направлениям. Он также сообщил, что Россия якобы со своей стороны готова обеспечить «безопасный» вывоз зерна через подконтрольные ей порты. Заявления западных стран о том, что Россия не дает вывозить зерно из Украины, он назвал «блефом».

Страна-агрессор намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокирование украинских портов.

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