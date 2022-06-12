Путина не спасут шаманы и гундяевы — Кислица

12 июня, 06:18
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Сергей Кислица (Фото:facebook.com/sergiy.grau)

Сергей Кислица (Фото:facebook.com/sergiy.grau)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что ничто не спасет российского диктатора Владимира Путина и других военных преступников от божьего гнева.

Об этом он сказал во время панихиды по жертвам российского вторжения в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.

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"Тысячи украинских мужчин и женщин встали на защиту своей нации и будущего своих детей, и, скажем откровенно, этим они защищают весь европейский континент и не только. Они борются против жестокого врага. Враг, пришедший убить, уничтожить, украсть и унизить. Враг, не делающий разницы между военными и гражданскими. Враг, который не считает себя связанным никакими нормами или правилами», — сказал он, добавив, что «ни власть, ни войско, ни богатство не спасут злого Путина и его злых приспешников от гнева Божия».

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«Путин и его поклонники могут одевать тяжелые золотые кресты и ходить по кругу с шаманами и гундяевыми», — сказал дипломат.

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В выступлении Кислица напомнил о десятках тысяч жертв россиян на Киевщине и Мариуполе, где убиты люди больше, чем во время Второй мировой войны.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия ООН Сергей Кислица Война России против Украины

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