Полное одиночество. Участников Каспийского саммита встречали с цветами и хлебом-солью, но не Путина 30 июня, 21:54 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Глав государств, приехавших в Ашхабад на Каспийский саммит, встречали с цветами и хлебом-солью. Встретили всех, кроме российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в сюжете Радио Свобода.

На опубликованных кадрах видно, как в Ашхабаде глав государств официально встречают.

При этом Путин прошел от самолета до машини в полном одиночестве.

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29 июня в Туркменистане состоялся Каспийский саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Ирана Ибрагима Раиси, президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, российского диктатора Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Ранее лидеры Большой семерки по итогам двухдневного саммита заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, и готовы предоставить ей гарантии безопасности в будущем. Коммюнике G7 опубликовано на сайте Еврокомиссии во вторник, 28 июня.

Большая семерка повторила, что продолжит оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь, а лидеры «готовы вместе с заинтересованными странами, институтами и Украиной достичь соглашения об устойчивых обязательствах в области безопасности, чтобы помочь Украине защититься и обеспечить ее свободное и демократическое будущее». G7 снова осудила незаконную и неоправданную агрессивную войну России против Украины.

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