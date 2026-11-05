Британия исключила участие Путина в саммите G20 в Манчестере в следующем году

Путина не будет на саммите G20 в Манчестере (Фото: Sputnik/Alexei Babushkin/Pool via REUTERS)

Главу Кремля Владимира Путина не пригласят на саммит G20, который состоится в ноябре 2027 года в британском Манчестере. Из-за санкций участие российского диктатора во встрече исключено.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем в интервью The Economist.

По его словам, Россию на саммите смогут представлять лишь должностные лица более низкого уровня. В то же время Великобритания заинтересована в участии председателя КНР Си Цзиньпина, которого планируют пригласить.

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Бернем также подчеркнул, что Лондон продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь до завершения войны с Россией. Кроме того, Великобритания готова присоединиться к миротворческой миссии и направить своих военнослужащих в случае достижения договоренности о прекращении боевых действий.

Одной из главных тем саммита станет разработка глобальных стандартов в сфере искусственного интеллекта. Великобритания намерена выступить посредником между США и Китаем в этом вопросе.

Ожидается, что пример экономического развития Манчестера и сотрудничества города с другими странами поможет определить перспективы дальнейших международных отношений.

Путин не посещал саммиты G20 лично с 2019 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российскую делегацию на таких встречах представлял, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Приглашение Путина на саммит G20 — главное

В сентябре 2026 года администрация президента Дональда Трампа пригласила российского диктатора Владимира Путина на саммит. Это приглашение вызвало дискуссии среди западных союзников США на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже выражал готовность встретиться с Путиным в формате G20 в Майами. После встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября он вновь подтвердил свою готовность к переговорам, отметив, что сам Трамп мог бы организовать трехстороннюю встречу ради приближения мира.

23 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов встретиться и с Трампом, и с Зеленским, однако лишь при условии выполнения определенных, пока не озвученных «предварительных условий» со стороны России.

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17 октября президент Трамп заявил, что не знает, посетит ли диктатор Путин саммит G20 в Майами в декабре. В то же время американский президент добавил, что «был бы рад его присутствию».

20 октября издание The Atlantic сообщило, что Трамп хочет, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение на его курорте во время саммита G20 в декабре.