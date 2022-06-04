Путина могут тайно убить по приказу российских генералов, замаскировав все под «сердечный приступ» — британский таблоид 4 июня, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Российского диктатора Владимира Путина могут тайно убить во время государственного переворота, замаскировав это под «сердечный приступ»

Так считает исследователь Королевского колледжа Лондона Роберт Торнтон, пишет британский таблоид The Sun.

Ведущий эксперт по безопасности считает, что российского диктатора Владимира Путина могут убить во время государственного переворота, поскольку российские генералы разъярены из-за его катастрофического поведения в войне в Украине.

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Диктатора могут ликидировать, замаскировав это под «сердечный приступ», ведь у него слабое здоровье.

Торнтон предполагает, что после смерти Путина его может заменить еще более жестокий диктатор, который снова отправит войска на север Украины, чтобы «взять Киев за три дня».

Это связано с тем, что российские военные генералы теряют терпение, предполагает эксперт.

«ФСБ считает, что Путина нужно устранить, потому что он стал мягок к Украине», — сказал он, добавив, что «Путин отошел от Киева и сейчас сосредоточился на Донбассе».

Эксперт отметил, что устранить Путина могут, если на Донбассе оккупанты потеряют свои позиции.

По его мнению, небольшая группа старших офицеров безопасности может обратиться к Путину с ультиматумом — уйти или быть убитым.

Через 100 дней после начала конфликта Россия все еще не достигла ни одной из своих основных военных целей.

Также Торнтон считает, что моральное состояние российских солдат обязательно начнет падать.

Но ученый предупредил, что государственный переворот в России приведет к худшему результату для Украины и Запада.

По его словам, Путина может заменить возглавляющий российский Генштаб генерал Валерий Герасимов или ультранационалист Александр Бортников, руководящий ФСБ.

«В любом случае Путин не пробудет долго. Либо он умрет естественным путем, либо его устранят с помощью переворота», — подытожил эксперт.

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