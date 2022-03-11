Россия ведет обстрелы без разбора, Путина может ждать Гаага — Боррель

11 марта, 10:55
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Россия ведет обстрелы в Украине без разбора, Владимира Путина может ждать суд в Гааге, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, обстрел Мариуполя является военным преступлением результате обстрела больницы в Мариуполе три человека погибли, 17 пострадали — ред.).

«И речь идет не только об обстреле больницы. Россия не в состоянии взять города, украинское сопротивление очень сильно, поэтому она делает так, как делала в Сирии или Чечне — бомбит. Российская армия — это армия артиллерии. Поэтому она бомбит, бомбит без разбора, то больницу, то жилые дома», — сказал Боррель в интервью французскому телеканалу TF1.

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Отвечая на вопрос о возможности судить Путина в Международном уголовном суде (МКС) в Гааге, он сказал:

«Есть такая возможность. И по тому, что мы видим, я думаю, что есть много причин для этого».

Боррель добавил, что «отношения с Россией будут кардинально другими после случившегося».

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Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Владимир Путин Гаагский трибунал Жозеп Боррель Война России против Украины

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