Россия ведет обстрелы без разбора, Путина может ждать Гаага — Боррель
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Россия ведет обстрелы в Украине без разбора, Владимира Путина может ждать суд в Гааге, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, обстрел Мариуполя является военным преступлением (в результате обстрела больницы в Мариуполе три человека погибли, 17 пострадали — ред.).
«И речь идет не только об обстреле больницы. Россия не в состоянии взять города, украинское сопротивление очень сильно, поэтому она делает так, как делала в Сирии или Чечне — бомбит. Российская армия — это армия артиллерии. Поэтому она бомбит, бомбит без разбора, то больницу, то жилые дома», — сказал Боррель в интервью французскому телеканалу TF1.
Отвечая на вопрос о возможности судить Путина в Международном уголовном суде (МКС) в Гааге, он сказал:
«Есть такая возможность. И по тому, что мы видим, я думаю, что есть много причин для этого».
Боррель добавил, что «отношения с Россией будут кардинально другими после случившегося».
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