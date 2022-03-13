«Китаю война в Украине не выгодна». Пекин и Вашингтон вместе могут повлиять на Путина — Климкин 13 марта, 22:05 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные занимают позицию на передовой на севере Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Война России против Украины не выгодна Китаю, поэтому Пекин может договориться с Вашингтоном и вместе повлиять на российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал дипломат Павел Климкин.

«Думаю, что Путин разводил руководство Китая, говоря о какой-то простой операции в Украине с достижением своих целей, агрументировав тем, что это будет плюс для Китая. Сейчас это точно не в плюс для Китая и стране война в Украине не выгодна. <...> Если [китайский лидер Си Цзиньпин] объединится с Западом, то 100% может [приструнить Путина]. Я считаю, что с этого может начаться новое качество партнерства между Западом и Востоком, США и Китаем. Урегулировать ситуацию в Украине, показать, что Штаты могут с Китаем — это круто. Завтра советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан встречается с [Яном] Цзечи — это главный китайский дипломат. Посмотрим, что с этого будет», — отметил Климкин.

Встреча должна пройти 14 марта в Италии. Это первые личные переговоры Китая и США на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в Украину, сообщила корреспондентка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

На сайте Белого дома сообщается, что стороны обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность.

Китай надеется, что война, которую против Украины начала Россия, прекратится как можно быстрее, заявил министр иностранных дел КНР Ван И 10 марта, впервые назвав полномасштабное вторжение РФ войной.

Ранее Пекин прямо не осуждал вторжение России в Украину и не вводил санкции против Москвы.

Хотя еще в начале февраля Салливан предупреждал: если РФ решится на нападение, санкции против нее повлияют и на Китай.

Китай и РФ разделяют стратегические интересы. 4 февраля во время встречи российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина они приняли совместное заявление о своих геополитических позициях и подписали еще 15 документов. Лидер Китая поддержал требования Кремля к Западу в отношении гарантий безопасности о нерасширении НАТО, которые, в частности, предполагали неприсоединение Украины к Альянсу.

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