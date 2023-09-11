Да Силва уже не гарантирует, что Путина не арестуют, если он приедет на саммит G20 в Бразилию 11 сентября, 11:26 Лула да Силва (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что решение об аресте российского диктатора Владимира Путина в случае его приезда на саммит G20 в следующем году будет принимать судебная система его страны.

Об этом сообщает CNN.

Днем ранее, 10 сентября, да Силва говорил, что глава Кремля «может спокойно поехать в Бразилию» и если он будет президентом, то Путина «ни за что не арестуют». Теперь СМИ пишут, что он изменил позицию.

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«Если Путин решит присоединиться [к саммиту G20], это должна решать судебная власть, а не мое правительство», — заявил бразильский лидер журналистам.

На саммите G20 в Нью-Дели российского диктатора не было. Там страну-агрессора представляет глава МИД Сергей Лавров. Также Путин не ездил на саммит БРИКС в ЮАР, где его могли арестовать, и не захотел ехать на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турцию.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ. Его могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут, среди них и Бразилия.