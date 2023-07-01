«Больше людей хотят его убить». Зеленский заявил, что Путину угрожает опасность 1 июля, 11:30 Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба Президента Украины/Гандаут через REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину грозит большая опасность, чем ему, поскольку «больше людей хотят его убить».

Об этом Зеленский сказал в интервью El Mundo.

Отвечая на вопрос о том, как это — жить под постоянной опасностью на протяжении всей полномасштабной войны, глава государства ответил, что он привык к опасности, поскольку она стала частью его жизни, в отличие от Путина, которого, по словам Зеленского, хотят убить «больше людей».

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«Скажу вам, что сейчас Путин находится в большей опасности, чем я. Больше людей хочет его убить», — сказал президент.

«Многие люди рядом со мной также живут в опасности. Это сознательный выбор, который мы сделали. Я горжусь задачей, стоящей передо мной. Я нормально с этим живу», — добавил он.

Зеленский отметил, что наибольшей опасности подвергаются солдаты на передовой.

«Каждую секунду. Постоянные взрывы. Очень трудно спать и выживать. Я был там несколько раз и знаю, что происходит. Бог даст им сил продолжать и вернуться домой», — заявил Зеленский.

Ранее агентство Independent сообщало, что Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения. Часть из них помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США.