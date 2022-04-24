«Фиговая стратегия Кремля». Что нужно Украине для контрнаступления и почему количество желающих убить Путина резко возросло — Яковина 24 апреля, 08:53 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Россия теряет всякую надежду на победу и все больше людей в мире хотят смерти диктатора Владимира Путина, считает международный обозреватель Иван Яковина.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

В эфире Радио НВ он рассказал, как наступление РФ на Донбассе буксует и не дает Кремлю возможность на то, чтобы идти дальше, а Украина получает огромное количество оружия и уже создает ударные части для контрнаступления.

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По косвенным признакам можно сказать, что Украина через некоторое время сможет проводить широкомасштабные наступательные операции.

Для таких операций нужно наступательное оружие, в первую очередь танки. По оценкам Пентагона, танков на ходу у Украины сейчас уже больше, чем у России, поскольку Украина захватила много российских, во-первых, а во-вторых — в Украину поступает существенное подкрепление из стран Центральной и Восточной Европы.

Но для танков нужно хорошее прикрытие с воздуха. Теперь главный вопрос — ПВО. Есть еще логистика, потому что эти танки нужно доставить на линию фронта. Но потихоньку и эти вопросы решаются.

Благодаря дронам, гаубицам, поступающим системам ПВО и танкам, Украина может размягчать оборону противника, по которой потом будут нанесены танковые удары. Сейчас создаются условия для перехода в наступление. В будущем все условия будут созданы и все получится.

Сейчас складывается интересная мозаика. Российские войска на востоке изматываются — наступление идет туго, большие потери и в технике, и в людях. Украинская армия получает все больше артиллерии — гаубиц, а также наступательных вооружений и людей, потому что идет мобилизация. Надо не забывать, что боевой дух украинской армии значительно выше, чем у россиян. А в России тысячи военнослужащих отказываются воевать — пишут рапорта.

Через некоторое время баланс сил будет окончательно смещен в украинскую сторону. Это неизбежно. Тогда наступит отличное, лучшее время для быстрого, решительного, кинжального контрудара, который сможет разрушить целостность российской армии. Когда этот кинжальный удар состоится, то это будет главным событием войны. Но очень важно не спешить. Если должной подготовки не будет, то можно запороть все дело, а здесь нет места для «как-нибудь сойдет».

Переговоры с РФ по поводу перемирия или заключения мирного соглашения могут начаться только после того, как российская армия потерпит серьезное поражение на фронте — то, как развивается сейчас ситуация на Донбассе, именно к этому и ведет. А пока этого не случилось, российская верхушка будет пребывать долгое время в уверенности, что они выигрывают войну. Люди даже теоретически не могут поверить, что они могут проиграть Украине. Для них это как жареный лед. Поэтому они настаивают на условиях перемирия, которые выгодны исключительно им. Они не понимают, что проигрывают войну. Но это, наверное, даже хорошо, потому что противник, который находится в плену иллюзий, гораздо менее опасен чем тот, который реально оценивает обстановку.

Сейчас для РФ в целом ситуация складівается следующим образом.

После двух месяцев ожесточенных боев Киев, Мариуполь не взят, Москва сгорела и утонула (крейсер, флагман Черноморского флота — ред.). Широкомасштабное наступление на Донбасс, которое анонсировали месяц назад, никаких результатов не дает. Тем временем Украина получает все больше оружия от западных партнеров и не только оборонительное, но и ударное.

На дипломатическом фронте России тоже все плохо, потому что Киев мира не просит, не умоляет о пощаде, а наоборот отказывается вести диалог, ожидая лучших времен для себя. Более того, Киев еще и ультиматумы Москве выдвигает, что невероятно взбесило министра иностранных дел Сергея Лаврова — он вскипел, когда увидел, что украинцы говорят: «Мы не будем с вами разговаривать, если вы проведете „референдум“ в Херсонской области».

Экономика РФ медленно, но верно идет ко дну, как крейсер Москва: по палубам бегают матросы, пытаются что-то сделать, но чем все закончиться — уже понятно. Хотя капитан говорит, что все нормально и запас плавучести есть, уже почти никто в это не верит, кроме совсем отбитых идиотов.

Самые умные, тем временем, хватают своих детей, свои пожитки и уплывают от этого корабля как можно дальше, чтобы их потом не засосало в воронку, когда он пойдет на дно окончательно.

Часть российской элиты золотыми кандалами прикована к этому кораблю. И сейчас они начинают понимать, что капитан взял курс не на запад или восток, а на дно. Медуза пишет, что в окружении Путина пытаются найти какой-то приемлемый вариант завершения войны. Но они не могут этого сделать, потому что население, по их собственным замерам, требует продолжения войны до победного конца, поэтому даже переговоры сейчас населением России воспринимаются как предательство. Других вариантов, кроме военной победы, электорат Путина не рассматривает. В Кремле боятся расстроить свой электорат.

То, что для России нет хорошего выхода из ситуации, в Кремле вызывает легкую панику. Люди в окружении Путина понимают, что о военной победе можно забыть, и там принято решения, Медуза пишет, что отправят все на самотек. Это очень странное решение. Фиговая стратегия. Скорее всего, она к хорошему не приведет.

Из-за этого, я так понимаю, война будет продолжена, завершать ее никто не будет. Но и переговоры, видимо, никто прекращать не будет, потому что в Кремле хотят быстро согласиться, если Украина предложит приемлемый результат этой войны, имеется в виду свою капитуляцию. Но Украина этого не предложит, поэтому не знаю, на что они надеются.

Пока же мы видим массовое бегство людей, в которых есть хоть какие-то деньги и какие-то навыки работы, из России. Эмиграция сейчас достигает того же уровня примерно, что и в 1917 году. То есть все умное, толковое население страны свалило. При этом очевидно, что некоторые люди пытаются сбежать с деньгами.

Официально высшие российские чиновники почти ничем не владеют, а владеют всеми их богатствами так называемые кошельки — специальные люди, которые формально занимают какие-то должности, но на бумаге у них гигантские капиталы. Ну не может быть министр миллиардером — не прилично, поэтому какой-то замминистра сидит на деньгах и бережет их.

Но сейчас эти все министры попадают под санкции и их замы, пользуясь случаем, уезжают куда-нибудь за границу. Как мне кажется, эта система начала работать на всю катушку, потому что за последние три месяца были найдены мертвыми:

— топ-менеджера Газпрома Леонида Шульмана;

— топ-менеджера Газпрома Александра Тюлякова;

— бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева с семьей;

— бывшего топ-менеджера компании Новатэк Сергея Протосеню с женой и дочерью.

Думаю, эти люди решили, что они сами найдут применение тем миллиардам, за которыми им поручили следить. Результат такого мыслительного процесса довольно трагический, потому что, скорее всего, настоящим владельцам не очень нравится, когда утаскивают миллиарды. А чтобы эти деньги не остались жене и детям, видимо, всю семью и убивают.

Но я думаю, что остальных формальных владельцев миллиардов это не остановит от того, чтобы сбегать с этими деньгами на Запад и жить там в свое удовольстви. Просто лучше будут прятаться.

Интересно, что думают владельцы миллиардов. Они их копили десятилетиями — воровали, брали взятки, может, убивали, а потом какой-то хлыщ, которому дали подержать ключи, сбегает в Испанию с 10 миллиардами долларов. А они то погнаться не могут, потому что под санкциями и Путин, к тому же, не выпускает. Очень обидно, наверное.

Мир этих людей рушится. И рушится он по одной причине, которую зовут Владимир Путин. Я уверен, что количество желающих убить Владимира Путина резко возросло и внутри РФ, и за ее пределами. Внутри — бандиты, олигархи из-за Путина лишаются всех своих накоплений. А во вне — иностранные правительства, спецслужбы, которые все чаще говорят о том, что Путин может решится на ядерный удар, а они хотят такой удар предотвратить. Они все заняты поиском способов и людей в окружении Путина, чтобы его остановить, чтобы он не натворил совсем плохих дел — глобальной ядерной войны.

Предполагаю, что ЦРУ, Mi-6 и даже китайские шпионы наверняка сейчас думают только об одном — как остановить и устранить глобальную угрозу всему человечеству со стороны Владимира Путина, который стал действительно очень опасным.

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