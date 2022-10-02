Путин больше заинтересован в удержании оккупированного юга Украины, чем в обороне Луганской области — ISW

2 октября, 09:17
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Путина больше интересуют Херсон и Запорожье, чем Луганская область (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Путина больше интересуют Херсон и Запорожье, чем Луганская область (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Поражение российской армии вокруг освобожденного Лимана Донецкой области указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин, который, как сообщается, руководил российскими командирами на местах, отдает приоритет удержанию оккупированных территорий на юге перед обороной захваченных рубежей в Луганской области.

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Такой вывод сделали эксперты американского Института изучения войны (ISW), анализируя изменения на фронте в течение 1 октября.

Украинские и российские источники постоянно указывают на то, что российские войска продолжали укреплять российские позиции в Херсонской и Запорожской областях несмотря на недавнее сворачивание фронта Харьков-Изюм и даже после уничтожения российских позиций вокруг Лимана.

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Эксперты ISW предполагают, что решение не укреплять уязвимые линии фронта на направлениях Купянск и Лиман почти наверняка было принято Путиным, а не военным командованием, и это свидетельствует о том, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегической территории Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области.

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1 октября защитники Украины освободили от российской оккупации город Лиман Донецкой области. К вечеру Офис президента опубликовал видео военнослужащих ВСУ, которые устанавливают украинский флаг на админздании города.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Лимане находилось более 5000 военных РФ. Часть этих сил, по сообщениям от ВСУ, попала в окружение, однако подробной информации от Генштаба по поводу потерь врага и количества пленных пока нет.

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К вечеру 1 октября в российском минобороны нашли силы прокомментировать ситуацию в Лимане и заявили, что войска РФ якобы были отведены «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали заявление российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство россиян, находившихся в Лимане, были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Неудачи РФ вокруг Лимана вызвали внутренние распри внутри России. Так кремлевский марионетка в Чечне Рамзан Кадыров обрушился с критикой на генерал-полковника Александра Лапина, занимающего должность командующего Центральным военным округом (ЦВО) РФ. Кадыров заявил, что Лапин не удосужился вооружить подразделения, действовавшие в районе Лимана, и перенес свой штаб далеко от линии фронта. Кадыров также обвинил российский Генштаб и непосредственно начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова в сокрытии провалов Лапина.

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Обвинения Кадырова в адрес Лапина получили значительную огласку в российском информационном пространстве и свидетельствуют о том, что раскол между российскими традиционными и нетрадиционными силами, вероятно, растет, считают в ISW.

В частности, с критикой Кадырова публично согласился владелец ЧВК Вагнера путинский олигарх Евгений Пригожин, заявив, что высшее военное командование должно воевать «босиком с автоматами на передовой».

Российские «военкоры» и топ-пропагандисты также поддержали критические оценки Кадырова и Пригожина в адрес российского военного командования, добавив, что командование является коррумпированным и незаинтересованным в российских стратегических целях.

Такие комментарии, по мнению экспертов ISW, указывают на напряжение внутри действующих в Украине российских войск и их руководства. Кремль может усилить такую критику, чтобы создать информационные условия для кадровых изменений в высшем военном командовании в ближайшие недели.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Крым Донецкая область Луганская область Восток Украины Запорожская область Херсон Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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