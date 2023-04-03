«Рука не дрогнет». В Литве заявили, что готовы арестовать Путина 3 апреля, 15:20 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Литва могла бы стать инициатором ареста кремлевского диктатора Владимира Путина в соответствии с ордером, выданным Международным уголовным судом.



Об этом заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская, сообщает Delfi.

«Вне всякого сомнения, (он) был бы задержан и передан Международному уголовному суду. И я уверена, что мы гордились бы этим и радовались», — сказала она.

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Готовность Литвы арестовать Путина также подтвердил глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

«Я точно могу сказать, что в Литве он был бы арестован. Я бы лично позаботился об этом, не переживайте. Рука Литвы не дрогнет», — подчеркнул он.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», поскольку страна-агрессор не является участницей Римского статута.