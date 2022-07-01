Россия ведет против Украины аморальную и глупую войну, а Путин — персонаж из Достоевского — бывший глава Пентагона

1 июля, 12:29
Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал войну России против Украины «аморальной» и «оперативно глупой».

«У нас в Америке есть поговорка, мы говорим, что нации с союзниками процветают, нации без союзников увядают, и мы прямо сейчас наблюдаем, как Россия увядает на наших глазах», — приводит слова Мэттиса телеканал CNN.

Видео дня

На вопрос, какие военные уроки можно извлечь из этой войны, он ответил: «Один из них — не иметь некомпетентных генералов, отвечающих за ваши операции».

Читайте также:
Дмитрий Орешкин
Дмитрий Орешкин
Это очень опасно. Что сделает Путин, если ситуация для него ухудшится

Он также назвал военные действия России «жалкими» и осудил ее «аморальные, тактически некомпетентные, оперативно глупые и стратегически глупые усилия» в Украине.

Мэттис также подчеркнул, что попытки привлечь Россию в «сообщество наций» невозможно, пока там при власти находится Владимир Путин.

«Трагедия нашего времени в том, что Путин — персонаж прямо из Достоевского. Он ложится спать каждую ночь злым, в страхе и думая, что Россия окружена кошмарами. И это движет им», — сказал бывший глава Пентагона.

Читайте также:
«Искаженная картина мира». Путин действительно не верит, что Украина существует — Климкин
https://www.youtube.com/embed/mlSSFU0667Y

По его словам, Путин исключил из своего окружения всех, кто не соглашался с ним, поэтому он, «вероятно, думал, что украинский народ будет приветствовать его».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Джеймс Мэттис Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X