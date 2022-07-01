Россия ведет против Украины аморальную и глупую войну, а Путин — персонаж из Достоевского — бывший глава Пентагона 1 июля, 12:29 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал войну России против Украины «аморальной» и «оперативно глупой».



«У нас в Америке есть поговорка, мы говорим, что нации с союзниками процветают, нации без союзников увядают, и мы прямо сейчас наблюдаем, как Россия увядает на наших глазах», — приводит слова Мэттиса телеканал CNN.

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На вопрос, какие военные уроки можно извлечь из этой войны, он ответил: «Один из них — не иметь некомпетентных генералов, отвечающих за ваши операции».

Он также назвал военные действия России «жалкими» и осудил ее «аморальные, тактически некомпетентные, оперативно глупые и стратегически глупые усилия» в Украине.

Мэттис также подчеркнул, что попытки привлечь Россию в «сообщество наций» невозможно, пока там при власти находится Владимир Путин.

«Трагедия нашего времени в том, что Путин — персонаж прямо из Достоевского. Он ложится спать каждую ночь злым, в страхе и думая, что Россия окружена кошмарами. И это движет им», — сказал бывший глава Пентагона.

По его словам, Путин исключил из своего окружения всех, кто не соглашался с ним, поэтому он, «вероятно, думал, что украинский народ будет приветствовать его».

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