«Просчитались и в России, и в Украине». Экс-плененный «ДНР» Асеев объяснил, почему Путину не удастся захватить даже юг и восток страны 8 марта, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Обгоревший российский танк в Сумской области (Фото:Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин жестко просчитался, когда думал захватить Украину за три дня, уверен освобожденный из плена «ДНР» журналист и писатель Станислав Асеев.

«Они готовили [нападение] не менее полугода. <...> Решение было принято очень давно, а значит, что ему (Путину — ред.) положили на стол расчеты, что стоит несколько раз выстрелить в воздух, условно говоря, ВСУ сдадутся, а местное население будет встречать с цветами. Если у него была такая картина, то, конечно, в совокупности с его психическим состоянием, с довольно мягкой на то время позицией Запада, он принял решение и думал, что через два-три дня решит все вопросы с Украиной, а не за восемь лет, как это было. Но он жестко просчитался. В первую очередь просчитались руководители ФСБ, аналитики, ГРУ. Сейчас есть информация, что он из них уже «спрашивает», — отметил Асеев в эфире Радио НВ.

Журналист также уверен, что просчитались и в Украине, ведь на юге и востоке значительно больше проукраинского населения, которое сейчас оказывает впечатляющее сопротивление, чем показывали социологические исследования до полномасштабной войны:

«Я тоже считал, что на востоке страны очень мощное пророссийское влияние. Но, когда мы видим даже не Харьков, а Старобельск, снимающий русскую или „ЛНР“ тряпку под гимн Украины (я уже не говорю о Херсоне, Николаеве), то для меня очевидно, что мы просчитались, но в лучшую сторону, когда делали социологию по востоку и югу страны. Оказывается, все же там очень мощные национальные идеи. Главное, что мы не можем увидеть в цифрах и репортажах. Это можно было увидеть только тогда, когда пришла российская армия и люди без оружия бросаются под танки, разворачивают их обратно в Россию. И это даже не западная, правобережная Украина. Они это тоже видят и понимают: если их так встречают в Харькове, Старобельске, Херсоне, то куда им идти в Тернополь или Львов? Там нет ни одного человека, который их ждет».

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