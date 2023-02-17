Путин — Аль Капоне или Петр I? Одержимость Кремля богатствами Донбасса сделала Крым уязвимым для украинского контрнаступления — The Hill 17 февраля, 18:40 Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

У диктатора Владимира Путина больше нет военного потенциала, чтобы и захватить весь Донбасс для подпитки кремлевского мафиозного картеля, и удержать Крым, защитив господство России в этой части черноморского региона. К такому выводу пришли экс-глава отдела разведки Европейского командования США Джонатан Свит и экономист Марк Тот.



Об этом они пишут в статье для американского издания The Hill, вышедшей под названием Парадокс Путина: Дон Донбасса или царь Крыма?

По мнению авторов, то, что началось в 2014 году с попытки захватить Донбасс с его природными ресурсами, теперь ставит под угрозу стратегический контроль над Крымом.

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«Если только он не совсем слепой, Путин стоит перед тяжелым выбором: переключить свое внимание на Донбасс, чтобы можно было продолжать успокаивать своих олигархов, раздавая украинскую территорию и природные ресурсы, или укрепить оборону в Крыму и тем самым защитить господство России в Черном море. Из-за потерь в Украине у РФ больше нет военного потенциала, чтобы сделать то и другое, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — убеждены Свит и Тот.

Такое противостояние условно можно назвать «Аль Капоне против Петра Великого», или «картель против империи», пишут исследователи.

«До сегодняшнего дня военные стратегии Путина в Украине, какими бы они ни были устаревшими, были продиктованы прежде всего картельными соображениями: захватить Донбасс, чтобы подпитывать потребность в коррупции. Несмотря на утверждение Путина, что его война — это спасение русскоязычных народов, на самом деле все дело в огромных запасах природного газа и залежах редкоземельных минералов на Донбассе», — полагают авторы.

От Капоне в этой дихотомии — способ ведения войны, напоминающий Свиту и Тоту резню в Чикаго на День Святого Валентина в 1929 году во время гангстерских разборок, где олигархи выступают в роли капо. От Петра — рассказы о Киевской Руси и величии.

Природные богатства в Донецко-Луганском регионе включают наибольшее в Европе количество возобновляемых редкоземельных ресурсов, в том числе церий, иттрий, лантан и неодим, которые используются в производстве экранов телевизоров, алюминиевых и магниевых сплавов, радарных фильтров, объективов камер и магнитов. Кроме того, запасы природного газа в Украине вторые по величине в Европе, и основная часть их залегает под Донбассом.

Стиль руководства Путина всегда был ориентирован на природные ресурсы, инвестициям в высокие технологии и развитие уделяли меньше внимания. «Обладание природными ресурсами легко передать своим капо — и при необходимости вернуть их в собственность, если из-за чьей-то нелояльности нужно изменить комбинации людей в окружении. Слепота Путина в этой сфере проявилась в его неудачной попытке использовать энергоресурсы, чтобы превратить зиму в оружие против Украины и Европы», — говорится в статье.

В военном плане Путин образца 2023 года сосредоточил свое внимание на Донбассе. Россияне продолжают штурмовать небольшие промышленные и шахтерские городки, такие как Бахмут, Красная Гора, Белогоровка и Угледар, неся при этом тысячные потери. Впрочем, «одержимость Кремля Донбассом — это рискованный шаг, поскольку делает Крым уязвимым для украинского контрнаступления», отмечают Свит и Тот, напоминая слова бывшего командующего американскими войсками в Европе Бена Ходжеса о Крыме как «решающей площадке».

"Россия будет ослаблена стратегически и геополитически, если потеряет контроль над портами и аэродромами Крыма, которые позволяют доминировать в Черноморском регионе. Эти военные объекты критически важны с точки зрения обеспечения российских сухопутных сил на юге оккупированной части Украины и поддержки тактического давления на портовый город Одесса. Потеря Крыма, особенно если Украина станет частью НАТО, также угрожала бы российским силам в Азовском море и рядом с ним. Но вместо того, чтобы действовать решительно для смягчения этих угроз, Путин продолжает наращивать потери в Донбассе», — констатируют они.

Из-за чрезмерной сконцентрированности на Донбассе способность Кремля быстро перебросить силы в Крым значительно уменьшилась, полагают эксперты. Если вдруг российские войска понадобятся на полуострове, они будут уязвимы: задачи перехвата Украина очень эффективно выполняет благодаря HIMARS, отмечает The Hill. Похоже, Запад рассматривает такую стратегическую возможность, посылая в Украину новые вооружения, в том числе танки Leopard 2, бомбы GLSDB и изучая целесообразность предоставления истребителей.

Ответ на вопрос «Донбасс или Крым» может оказаться — «ни то, ни другое», если Украина и Запад победят, отмечают Свит и Тот, аллегорически добавляя: мишень в виде Крыма становится все более заметной, как и на спине самого Путина, а Чикагская резня 1929 года имеет все шансы повториться на Красной площади.