Путин пожаловался на Меркель из-за слов о Минске-2 и вновь заявил, что нужно было нападать на Украину раньше

9 декабря, 16:34
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Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин жалеет, что не начал войну против Украины раньше.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать», — сказал он.

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По его словам, Кремль рассчитывал на то, что «сможет договориться» в рамках Минских соглашений.

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«Но что ж на это скажешь», — сказал он.

Комментируя слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, о том, что Минские соглашения были «попыткой дать Киеву время на усиление», диктатор заявил, что расценил эти слова как «свидетельство правоты» решения начать войну.

По его словам, в отношениях России и Западом доверие и так «почти на нуле», но после заявления Меркель «непонятно как договариваться — с кем и какие гарантии».

Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения 2014−2015 годов были попыткой дать Украине время.

«Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время. Киев использовал это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/15 года — это не сегодняшняя Украина», — резюмировала она.

https://www.youtube.com/watch?v=X_p47SRMMmY&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Война России против Украины

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