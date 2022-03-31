Путин заявил Шольцу, что европейские компании продолжат платить за российский газ в евро 31 марта, 00:40 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом, что европейские компании будут продолжать платить за российский газ в евро. Газпромбанк будет конвертировать евро в рубли.

Об этом сообщается на сайте немецкого канцлера.

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Отмечается, что телефонный разговор инициировал Путин. Он сообщил Шольцу, что закон, обязывающий иностранные компании платить за российский газ в рублях, вступит в силу 1 апреля.

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«При этом он подчеркнул в разговоре, что для европейских партнеров ничего не изменится. Платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, против которого не введены санкци. Затем банк будет конвертировать деньги в рубли», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что канцлер Германии не соглашался на эту процедуру в ходе разговора и «лишь запросил письменную информацию для более точного понимания процедуры».

«Договоренность G7 остается в силе: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах», — добавили в пресс-службе Шольца.

Путин поручил правительству, Центральному банку России и Газпрому до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли.

28 марта страны Большой семерки договорились отклонить требование России платить за импорт ее энергоносителей в рублях. Они считают, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов. Отвечая на вопрос о возможней остановке поставок газа из России, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны Большой семерки «готовы ко всем сценариям».



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