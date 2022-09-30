«Еще никогда Путин не был столь жалким». Реакция соцсетей на заявление кремлевского диктатора о фейковой аннексии 30 сентября, 19:06 Российский диктатор Владимир Путин в окружении марионеточных «глав правительств» оккупированных украинских территорий (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о крупнейшей после Гитлера аннексии украинских территорий.



Во время своей речи диктатор в очередной раз немало времени удели жалобам на распад СССР и заявил, что «миллионы» якобы стремятся вернутся на «историческую родину». Незаконное присоединение оккупированных регионов Украины к России он попытался оправдать «правом народов на самоопредление» из устава ООН, не уточнив о каких народах идет речь.

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Российский диктатор безосновательно заявил, что жители оккупированных регионов Украины «становятся гражданами России навсегда» и призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», заявив при этом, что захват новых территорий обсуждать не намерен.

Путин не стал снова прямым текстом озвучивать ядерные угрозы, заявив только о намерении «защищать нашу землю всеми имеющимися силами и средствами».

Также он заявил, что что Москва не будет жить в «порядке, основанном на правилах» и обвинил «англосаксов» в диверсиях на Северных потоках: «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно».

Остальная речь диктатора состояла из стандартных российских пропагандистских штампов и жалоб на историческую несправедливость. После нее Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины.



НВ рассказывает о реакции на маниакальную речь российского диктатора.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook написал, что лучший ответ на сегодняшнюю фейковую аннексию украинских территорий — новость от ВСУ об окружение нескольких тысяч российских военных в Лимане.

«Дутый пафос в кремле призван скрыть критическое положение россиян на фронте. Россия отдаст Украине все, что аннексировала, заплатит за все, что разрушила, получит возмездие за каждую жизнь украинца. Сегодняшняя бутафория в кремле — один из последних банкетов на похоронах путинской империи», — уверен экс-премьер.

Блогер Антон Ходза на своей странице в Facebook сравнил ощущения во время объявления Путина об аннексии Крыма и нынешнего заявления.

«Чувства были хреновые: боль, ужас, растерянность. И самое худшее ощущение — бессилие. Нечем крыть, некак ответить агрессору. Который ржет вам в лицо, а вы ничего не можете сделать. И сравниваю с ощущениями сейчас: пох, нам свое делать», — написал он.

Ходза подчеркнул, что разница меэжу 2014 и 2022 годами заключается в том, что у Украины есть армия.

«Чувства беспомощности уже нет. Но есть гнев и ярость на врагов. И легальная возможность их уничтожать пачками», — констатировал он.

Основатель Правого сектора Дмитрий Ярош написал на своей странице в Facebook, что после заявления Украины на вступление в НАТО в 19:00 ожидаются чрезвычайно важные заявления от генсеков ООН и НАТО.

Пользователь Twitter с ником Социніанін передал суть заявлений Путина и президента Украины Владимира Зеленского двумя строками:

«Путин: теперь вы нападаете на Россию и я могу применить ядерку

Зеля: теперь мы НАТО. попробуй".



Похожим образом прокомментиовал эти заявления украинский режиссер крымскотатарского происхождения Нариман Алиев.

«путин: мы присоединили части областей Украины, в которых нам еще не успели дать п*зды

Зеленский: мы присоединили к себе НАТО".

Журналистка НВ Кристина Бердинских обратила внимание на то, что Путин во время своей речи ни разу не упомянул о «денацификации», с которой начиналось полномастабное вторжение РФ в Украину.

«То есть Харьков, Мариуполь, Николаев страдали и страдают от обстрелов, людей убивают на остановках транспорта и гумколонах из-за третьего пола и из-за „оккупации“ США Германии, Японии и Кореи?» — задается она вопросом о логике речи российского диктатора.

Пользователь Twitter с ником bookazoid_ пишет, что Путина обыграл в долгую капитан команды КВН.

«Ты получил фейковый референдум, Украина получает членство в НАТО. Как по нотам», — написал он.

«владимир путин признал резиновую попу отдельным государством и принял из нее посла», — прокомментировал речь российского диктатора украинский активист Сергей Стерненко.



«Еще никогда Путин не был столь жалким, загнанным и фейковым, чем во время сегодняшнего обращения. Одна и та же хохма из аннексии второй раз не проедет», — написал пользователь Twitter с ником alexxbezz.

Советник главы МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Twitter, что Украина ожидает от своих союзников максимального сокращения всех торговых и экономических отношений с Россией, увеличения поставок оружия, боеприпасов и снаряжения для ВСУ и предупреждения «кровавого диктатора» о том, что если он использует против Украины ядерное оружие, ответ наших союзников будет разрушительным для России.

«Мы и наши союзники непременно победим! А путин, я уверен, не умрет своей смертью спокойно у себя в постели!», — подытожил Геращенко.

Пользователь с ником Украинский Сталкер написал: «По большому счету — заявку о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке подал не Зеленский — а Путин».

Европейский корреспондент украинской службы Голоса Америки Богдан Цюпин констатировал на своей странице в Twitter, что Путин «серьезно осложнил жизнь немногочисленным, но громким западным и не только западным сторонникам Москвы, которые на протяжении лет доказывали, что аннексия украинского Крыма была особым случаем и отрицали, что Россия ведет захватнические, империалистические, колонизаторские войны».

Комментируя заявление Путина о навязывании западных ценностей, пользователь Twitter с ником Куліч написал:

«путин не хочет чтобы в России был родитель 1 и родитель 2, поэтому благодаря мобилизации в России будет только один родитель».

Пользовательница Twitter с ником acя фeкoкэт высмеяла заявление Путина о том, что россияне по зову сердца массово идут в военкоматы, тогда как на самом деле они массово бегут из РФ, чтобы избежать мобилизации.

«Владимир Путин, ваше выступление — это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами или вашей жестокой и незаконной попыткой колонизировать Украину. Мы стоим на стороне народа Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет единой и свободной», — написал на своей странице в Twitter бывший премьер Британии Борис Джонсон.



«Тот исторический момент когда Зеленский выглядит более серьезным пацаном чем Путин))», — констатировал пользователь Twitter с ником Matviy Khrenov.