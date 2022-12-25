Путин выдал новое заявление относительно переговоров с Украиной. В ОП отреагировали на ложь: Двигаемся к трибуналу

25 декабря, 13:36
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин соврал, что с 2014 года, когда РФ начала войну против Украины, оккупировав Крым и территории Донецкой и Луганской областей, Москва «всегда стремилась решать споры путем мирных переговоров».

В интервью пропагандистскому каналу Россия-1, которое появилось в воскресенье, 25 декабря, он обвинил Украину в том, что она «была по-другому настроена» и повторил бред о «защите» украинцев. Глава Кремля говорит, что Россия якобы готова договариваться со «всеми участниками процесса о приемлемых каких-то развязках».

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Реагируя на очередную ложь диктатора, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал Путину вернуться в реальность.

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«1. Россия единолично напала на Украину и убивает граждан. Никаких других „стран, мотивов, геополитики“ нет. 2. Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности. Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1606963226343882752?s=20&t=tG6Le58sDELrd0_TZh74EQ

17 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны после освобождения оккупированных территорий Украины . По его словам, сейчас предмета для разговора нет, а дипломатические переговоры со страной-террористом возможны, если Путин отойдет к международно признанным границам Украины в 1991 году.

4 октября Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент .

https://www.youtube.com/watch?v=hnL_svNHwb0
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Путин Переговоры с Россией Михаил Подоляк Война России против Украины

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