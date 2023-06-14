Лукашенко подпевает басням Путина о контрнаступлении Украины: пофантазировал о «больших потерях»
Лукашенко придумал нереальные цифры потерь Силы обороны Украины во время контрнаступления (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via Reuters)
Александр Лукашенко поддержал фантазии российского диктатора Владимира Путина о якобы больших потерях Украиной западного вооружения в ходе контрнаступления ВСУ.
В интервью российским пропагандистам он заявил, что с начала операции по освобождению своих территории «погибло 40 тысяч украинцев и больше 100 тысяч раненых».
Лукашенко цинично добавил, что войска РФ «воюют по всем правилам».
«Россия мобилизовалась, она наконец-то научилась воевать. И по всем правилам воюет», — сказал он.
Белорусский диктатор также придумал, что ВСУ за один бой потеряли «более 50 танков и более 120 БМП», но потом добавил, что с цифрами у него «не очень».
Заявление о «крупных потерях» Украины в ходе контрнаступления Путин сделал 13 июня во время встречи с так называемыми «военкорами» — российскими пропагандистами, освещающими войну в выгодном Кремлю свете.
Потери в технике он оценил в «25−30% западного вооружения».
В Белом доме в ответ на это заявили, что не придают значения публичным оценкам России.