Лукашенко подпевает басням Путина о контрнаступлении Украины: пофантазировал о «больших потерях» 14 июня, 13:32 Лукашенко придумал нереальные цифры потерь Силы обороны Украины во время контрнаступления (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via Reuters)

Александр Лукашенко поддержал фантазии российского диктатора Владимира Путина о якобы больших потерях Украиной западного вооружения в ходе контрнаступления ВСУ.

В интервью российским пропагандистам он заявил, что с начала операции по освобождению своих территории «погибло 40 тысяч украинцев и больше 100 тысяч раненых».

Лукашенко цинично добавил, что войска РФ «воюют по всем правилам».

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«Россия мобилизовалась, она наконец-то научилась воевать. И по всем правилам воюет», — сказал он.

Белорусский диктатор также придумал, что ВСУ за один бой потеряли «более 50 танков и более 120 БМП», но потом добавил, что с цифрами у него «не очень».

Заявление о «крупных потерях» Украины в ходе контрнаступления Путин сделал 13 июня во время встречи с так называемыми «военкорами» — российскими пропагандистами, освещающими войну в выгодном Кремлю свете.

Потери в технике он оценил в «25−30% западного вооружения».

В Белом доме в ответ на это заявили, что не придают значения публичным оценкам России.



