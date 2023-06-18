Путин начал заикаться, придумывая новый фейк о Залужном — видео 18 июня, 13:43 Путин озвучил нелепую легенду о местонахождении генерала Залужного (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин озвучил новый фейк о главнокомандующем ВСУ генерале Валерии Залужном.

Соответствующее видео, на котором записан фрагмент его встречи с российскими пропагандистами, появилось в соцсетях.

На записи «военкоры» спрашивают у диктатора, где же Залужный. На что Путин начинает заикаться, а затем неуверенно отвечает: «Я знаю, мне кажется, я знаю. Нужно у него спросить — где? Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей».

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После этого диктатор подчеркнул, что «может ошибаться».

Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы погиб и был так серьезно ранен, что «не сможет выполнять свою работу». Российский фейк быстро опровергли, в том числе сам генерал Залужный.

Замминистра обороны Анна Маляр говорила, что украинский генералитет является самой большой целью для страны-террориста, потому что его потеря «может изменить ход войны».

По ее мнению, вбросы о гибели украинских командующих стоит рассматривать и как «фальстарт — когда россияне уже что-то задумали, у них есть цели и они заранее сообщают результат», возможно, чтобы деморализовать украинцев.



Маляр подтвердила: россияне отрабатывают передвижения генералов, и для них, как и для президента, всегда существует угроза. Она отметила, что еще в начале полномасштабной войны предлагала усилить их охрану.