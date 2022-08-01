Путин заявил, что в ядерной войне «не может быть победителей». Но сам же угрожает ударами 1 августа, 18:55 Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemeto)

Российский диктатор Владимир Путин считает, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА-Новости.

По его словам, Россия полностью выполняет обязательства согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.

Видео дня

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — добавил Путин.

19 апреля международный обозреватель Иван Яковина в эфире Радио НВ заявил, что российский диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает возможность использовать ядерное оружие в войне против Украины, но в таком случае против Кремля выступит даже Китай.

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы применения ядерного оружия.

В мае на российских пропагандистских каналах все чаще упоминали о способности применения Россией ядерного оружия. Эти угрозы звучали на фоне отсутствия значительных успехов российской оккупационной армии в Украине и увеличения поставок западного оружия Киеву.

8 мая в ЦРУ заявили, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или его союзников.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.