Путин заявил, что «Украина отказывается от мирных переговоров» 18 июня, 00:12 Путин (Фото:Pavel Bednyakov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что «Украина, а не Россия отказывается от мирных переговоров».

Об этом он сказал на переговорах с делегацией из африканских стран в Петербурге, пишет Интерфакс.



«Уважаемые друзья. Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры. Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее, и, безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона. Декрет даже издали. Ну чего же от нас хотят?», — сказал глава страны-террориста.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной и прекратить войну. Диктатор в ответ показал документ, который обсуждала украинская сторона до отступления войск РФ из Бучи.

Днем в пятницу, 16 июня, РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты типа Кинжал.

В этот день президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса приехал с визитом в Киев. Вместе с ним в африканской «миротворческой миссии» участвовали главы африканских государств и правительств Африки. Это Замбия, Коморские Острова, Конго, Египет, Сенегал и Уганда.