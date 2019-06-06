Путин заявил, что Россия может не продлить договор о стратегических наступательных вооружениях Вчера, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Кремль Владимир Путин Кремль

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ может не продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 году.

Об этом он заявил на встрече с главами ведущих мировых информагентств.

«Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Но можно и не продлевать… Никакого формального оформления переговорного процесса нет, а в 2021 году все закончится», — заявил российский президент

По словам Путина, российская армия с ее «новейшими системами» способна обеспечить безопасность России в долгосрочной перспективе.

«Надо прямо сказать, мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия. Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3 — тогда не будем. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто ведь не ведёт переговоров до сих пор никаких», — сказал он.

Путин подчеркнул, что после 2021 года могут вовсе исчезнуть инструменты, ограничивающих гонку вооружений.

Ранее в Пентагоне усомнились в продлении договора СНВ-3 из-за нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Обновленный договор СНВ (СНВ-3) в апреле 2010 года был подписан тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор ограничивает численность развернутых носителей ядерного оружия. Он рассчитан на период до февраля 2021 года. СНВ-3 может быть продлен еще на пять лет, однако для этого страны должны принять соответствующее решение до срока истечения действия договора.