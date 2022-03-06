Путин заявил Эрдогану, что остановит войска только когда Украина сдастся

6 марта, 16:01
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Путин требует прекращения Киевом боевых действий (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Путин требует прекращения Киевом боевых действий (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что не остановит войну, пока Украина не выполнит предъявленные им требования.

Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам телефонного разговора между президентами РФ и Турции.

Путин выразил готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами с целью «урегулирования конфликта». Он потребовал от украинских переговорщиков «более конструктивного подхода».

В то же время российский диктатор сказал, что приостановка так называемой «спецоперации» возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения «хорошо известных требований России».

Путин также повторил свой тезис о том, что «спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком». Он добавил, что точечные удары россиян наносят якобы исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Президенты России и Турции отметили важность поддержки контактов по линии дипломатических и военных ведомств двух стран.

Эрдоган во время разговора с Путиным передал ему слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Турция Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины

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