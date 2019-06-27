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Путин о Трампе: Не принимаю многие его методы

Вчера, 22:16
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Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин считает американского коллегу Дональда Трампа «талантливым человеком», но не приемлет многие его методы решения проблем.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Мистер Трамп — не карьерный политик. У него четкое мировоззрение и видение национальных интересов США. Я не принимаю многие его методы, когда дело доходит до решения проблем. Но знаешь, что я думаю? Я думаю, что он талантливый человек. Он прекрасно знает, чего ждут от него избиратели», — заявил Путин.

При этом Путин похвалил президента США за попытку остановить поток мигрантов и наркотиков из Мексики.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита G20 в Осаке 28 июня. Президент США выразил уверенность, что у них будет «очень хороший разговор».

Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, а также в Хельсинки в 2018 году.

Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.

Теги:   Владимир Путин Дональд Трамп США Россия

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