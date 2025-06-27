«Сами скоро сдохнут». Путин после саммита НАТО набросился на Альянс и заявил, что его «надули и кинули»

Владимир Путин возмутился тем, что страны НАТО увеличили расходы на оборону (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин после саммита НАТО в Гааге набросился на Альянс и в очередной раз заявил, что Москву «надули и кинули» относительно обещаний не расширять НАТО на Восток.

Глава Кремля утверждает, что «все перекручивают с ног на голову».

«Как и увеличение расходов на военные цели, так и милитаристский угар — все это основывается на одном тезисе: на якобы агрессивности России. А на самом деле — все наоборот», — заявил он.

Реклама

Также Путин в очередной раз оправдал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году тем, что Москву якобы ввели в заблуждение.

«Нас надули, грубо обманули, как в народе говорят, просто кинули относительно обещаний о нерасширении НАТО на Восток», — пожаловался он своим пропагандистам на пресс-конференции.

Также Путин высказался о западных санкциях, которые должны ограничивать способность России вести войну против Украины: «Они постоянно нас прячут… Сами скоро сдохнут, а нас прячут».

24−25 июня в Гааге состоялся саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов.

В итоговом заявлении саммита, которое подписали 32 лидера, лидеры стран-членов НАТО решили смягчить формулировки в отношении России. Нынешнее коммюнике получилось короче, чем обычно, из-за участия во встрече президента США Дональда Трампа.

Члены НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов членов Альянса», говорится в заявлении.

На саммите генсек Альянса Марк Рютте сказал, что Россия остается самой значительной и прямой угрозой для НАТО, особенно учитывая поддержку, которую оказывают Москве Северная Корея, Китайская Народная Республика (КНР), Иран и Беларусь.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отмечали, что Россия готовит своих военных и общество к потенциальной будущей войне с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Любое будущее прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине высвободила бы российские силы для передислокации к границам со странами НАТО и позволила бы России перевооружиться и восстановиться.

10 июня заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Сергей Рябков заявил, что требования Москвы относительно «юридически обязывающих и долгосрочных гарантий нерасширения НАТО на восток» остаются ключевыми в переговорах с США.