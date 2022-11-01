Путин заявил, что «готов ждать согласия Киева» на переговоры 1 ноября, 03:11 Владимир Путин (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин посетовал, что Украина не хочет вести «мирные» переговоры. В то же время заявил, что «готов ждать согласия Киева».

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Сочи.



Путин заявил, что Россия якобы о чем-то договорилась с украинской делегацией в Стамбуле, а затем "результаты этих переговоров выбросили в корзину".

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"А теперь вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну мы подождем», — сказал Путин.