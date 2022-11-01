Путин заявил, что «готов ждать согласия Киева» на переговоры
Владимир Путин (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Handout via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин посетовал, что Украина не хочет вести «мирные» переговоры. В то же время заявил, что «готов ждать согласия Киева».
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Сочи.
Путин заявил, что Россия якобы о чем-то договорилась с украинской делегацией в Стамбуле, а затем "результаты этих переговоров выбросили в корзину".
"А теперь вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну мы подождем», — сказал Путин.