«Было бы лучше, чтобы война закончилась». Канцлер Австрии рассказал, что услышал от Путина на встрече 12 апреля, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что Владимир Путин в конце встречи сказал ему: «Было бы лучше, если бы она (война — ред.) скорее закончилась».

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает The New York Times и отмечает, что смысл этих слов остается неясным, поскольку это может означать что Путин готов к мирным переговорам, либо что он может готовить быстрое и жестокое нападение на Донбасс.

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«У нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно», — подчеркнул Нехаммер.

Австрийский канцлер отметил, что пытался рассказать Путину об ужасных военных преступлениях его армии в Буче и других украинских городах.

Также он рассказал Путину об уничтоженных российских танках, которые он видел во время недавнего визита в Украину, чтобы показать огромные человеческие жертвы, которые несет Россия.

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По словам Нехаммера, Путин отмахнулся от обвинений в военных преступлениях, заявив, что они были инсценированы Украиной.

Он заявил, что из разговора ему стало ясно, что российские силы мобилизуются для крупномасштабного наступления на Донбасс.

Карл Нехаммер — первый европейский лидер, который лично встретился с Путиным после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В понедельник, 11 апреля, он провел переговоры с российским диктатором в подмосковной резиденции последнего в Ново-Огареве.

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Канцлер призывал Путина прекратить боевые действия и обеспечить открытие гуманитарных коридоров из заблокированных российскими оккупантами городов. По его словам, встреча была «очень жесткой и прямой» и не являлась дружественным визитом. Он также дал понять, что санкции против России будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут гибнуть люди.

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