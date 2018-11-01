Путин завуалированно прокомментировал предоставление автокефалии Украинской церкви

Президент России Владимир Путин заявил, что любое вмешательство в церковную жизнь чревато серьезными последствиями.

По словам Путина, использование на постсоветском пространстве "русофобии и пещерного национализма", а также вмешательство в церковную жизнь чреваты серьезными последствиями.

"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками", - цитирует Путина ТАСС.

По его мнению, целью является создание "разного рода безликих протекторатов", поскольку "разобщенными народами, лишенными нацпамяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах".

Ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение РПЦ.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.