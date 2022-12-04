Путин сейчас лучше проинформирован о сложностях войск РФ в войне против Украины — разведка США 4 декабря, 22:52 Эврил Хейнс (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS/File Photo)

Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российский диктатор Владимир Путин уже «лучше проинформирован» о ходе войны против Украины для своих войск.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Хейнс, Путин уже «не настолько защищенный от плохих новостей об условиях», с которыми столкнулись оккупанты, как это было в начале полномасштабного вторжения.

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«Но нам все еще не понятно, имеет ли он полное представление на данном этапе о том, насколько сложные задачи стоят перед ними», — сказала она.

Комментируя боевые действия зимой, директор американской Нацразведки предположила, что сейчас они продолжаются в «уменьшенном темпе», но в ближайшие месяцы перспективы для украинских сил «могут быть лучше».

Хейнс добавила: по мнению разведки, и Украина, и Россия будут пытаться переоборудовать, пополнить запасы и возобновить силы. Также она вспомнила о возможном контрнаступлении ВСУ весной, пишет The Guardian.

«Большинство боевых действий сейчас продолжаются вокруг Бахмута и Донецкой области. Но у нас действительно есть определенный скептицизм относительно того, будут ли россияне действительно готовы это сделать. И мое мнение более оптимистическое об украинцах на этот период», — сказала она.

О спектре неудач российских войск в развязанной против Украины войне сейчас говорят пропагандисты кремлевского режима, российские «военные блогеры», а также демонстрируют последние опросы среди граждан РФ. Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) рассказывали, что возрастает зависимость Путина от сообщества националистически настроенных «военкоров». Они не являются полностью независимыми от Кремля, а избранные даже занимают официальные должности, но от них звучит критика за провалы армии РФ на поле боя.