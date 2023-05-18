Кремль запретил чиновникам увольняться с должностей, пока идет война России против Украины — британская разведка 18 мая, 09:57 Британская разведка сообщила, что Кремль запретил чиновникам увольняться (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В России, вероятно, фактически запрещают чиновникам увольняться с должностей, пока продолжается война России против Украины, сообщила британская разведка в четверг, 18 мая.

По информации ведомства, ограничения, вероятно, распространяются как минимум на региональных чиновников, силовиков и работников Кремля.

«В частной жизни многие чиновники, вероятно, очень скептически относятся к войне, а также часто испытывают стресс на работе в неблагополучном аппарате военного времени», — говорится в сообщении в Twitter.

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Запрет, вероятно, соблюдается благодаря значительным намекам на то, что подавшим в отставку будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения.

Помимо беспокойства пробелами в функционировании системы, которая останется после отставки чиновников, власти РФ, вероятно, пытаются предотвратить создание впечатления поражения и хотят усилить чувство коллективной ответственности за войну.