Путин упадет в объятия Си. Московский диктатор сам себя загнал в «украинскую» и «китайскую» ловушки — интервью с Альфредом Кохом 22 июня, 14:28 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Нет выхода: Бывший российский топ-чиновник Альфред Кох считает, что Путин не знает, как выбраться из затеянной им войны (Фото:Настоящее Время via Youtube)

Альфред Кох, экс-замглавы правительства РФ, рассказывает о «транзитном» послании Пекина Москве, напрасно потраченных Кремлем на Медведчука миллиардах и ситуации внутри российской элиты

На прошлой неделе в Петербурге прошел экономический форум. Перед его началом пресс-секретарь Кремля Песков анонсировал речь российского диктатора, которая должна была стать «самым значимым событием» собрания, среди гостей которого были талибы, но не было представителей сколько-нибудь значительных государств мира.

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В своей «эпохальной речи» Путин вновь упрекал Запад, предрек крупнейшим экономикам мира катастрофу и заверил тех самых талибов, что Россия «расцветет» в ближайшие десять лет.

Что заставляет диктатора продолжать говорить о «крахе» своих противников и «расцвете» РФ в условиях, когда происходят обратные процессы, НВ поговорил с человеком, который реально знаком с Путиным и его восприятием мира — Альфредом Кохом, бывшим заместителем главы правительства РФ, который с 2015 года постоянно живет в Германии

— На недавнем форуме в Петербурге Путин выдал часовую речь обо всем. В частности, пообещал РФ некую «свободную экономику» — больше возможностей для бизнеса и меньшее число проверок. С чего это вдруг?

— В той ситуации, в которой он оказался, это вполне здравая идея — развивать мелкий и средний бизнес, и за счёт этого создавать новые рабочие места. Уж коль Запад ввел или скоро введет санкции против основных бизнесов России — нефти и газа, то Путин понимает, что нужно людям дать работу, чтобы они могли себя прокормить, и чтобы с них было можно собирать налоги. А для этого нужно развивать малый и средний бизнес. Так же и Ленин с Троцким, столкнувшись с повсеместным голодом и оказавшись на грани краха в результате политики военного коммунизма во время гражданской войны, тоже высвободили частную инициативу. Так появилась «новая экономическая политика» — пресловутый НЭП. Так что Путин не изобретает ничего нового.

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