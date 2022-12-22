«Диктатор должен проглотить многое». Если не Путин, то другие русские могут вывести войска из Украины — интервью НВ с Джоном Хербстом 22 декабря, 19:57 Эксклюзив НВ Джон Хербст, экс-посол США в Украине (Фото:НВ)

Если диктатор Владимир Путин не может принять решения вывести свои войска из Украины, то придут другие русские, которые сделают это, считает посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст.

Как Украина может победить Россию и что станет катастрофой для Путина, который оказался перед выбором, Хербст рассказал в интервью Радио НВ.

— Что это за экстраординарное событие по меркам российско-украинской войны, когда президент Владимир Зеленский покидает Украину и куда-то едет. Что нельзя было обсудить по секретным каналам, по видеосвязи? Почему была такая необходимость лично прилетать в Вашингтон?

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— Байден хотел, чтобы Зеленский прилетел, когда Байден заявил о намерении отправить Украине Patriot. Этот визит дал возможность и американскому, и украинскому президенту говорить друг с другом совсем откровенно о войне и о том, что нужно, чтобы Украина победила.

— Этот визит президента Зеленского в США обязывает к чему-либо Байдена, членов Конгресса?

— Я бы не сказал, что сам визит обязывает Байдена или Конгресс. Но это дало Зеленскому возможность убедить их в необходимости больше помочь Украине.

Мы знаем, что решение Байдена отправить Украине Patriot — это хороший шаг, но его нужно было сделать, наверное, месяцев восемь тому назад, а не сейчас. И мы знаем, что даже сегодня Байден не готов отправлять Украине артиллерию с дальностью 150 или лучше 300 километров. И такое оружие УКраине тоже нужно. Но Зеленский дал, мне кажется, всем в Вашингтоне понимание необходимости такого оружия. На мой взгляд, это был вклад в будущее решение администрации отправлять такое оружие.

— В американских медиа иногда делают не самые приятные для нас выводы. Они говорят о том, что все равно Зеленскому не удалось переубедить всех республиканцев. О чем вам это говорит?