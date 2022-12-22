«Диктатор должен проглотить многое». Если не Путин, то другие русские могут вывести войска из Украины — интервью НВ с Джоном Хербстом

22 декабря, 19:57
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Джон Хербст, экс-посол США в Украине (Фото:НВ)

Джон Хербст, экс-посол США в Украине (Фото:НВ)

Автор: Алексей Тарасов

Если диктатор Владимир Путин не может принять решения вывести свои войска из Украины, то придут другие русские, которые сделают это, считает посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст.

Как Украина может победить Россию и что станет катастрофой для Путина, который оказался перед выбором, Хербст рассказал в интервью Радио НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=Ws2e-FulLYs

— Что это за экстраординарное событие по меркам российско-украинской войны, когда президент Владимир Зеленский покидает Украину и куда-то едет. Что нельзя было обсудить по секретным каналам, по видеосвязи? Почему была такая необходимость лично прилетать в Вашингтон?

Видео дня

— Байден хотел, чтобы Зеленский прилетел, когда Байден заявил о намерении отправить Украине Patriot. Этот визит дал возможность и американскому, и украинскому президенту говорить друг с другом совсем откровенно о войне и о том, что нужно, чтобы Украина победила.

— Этот визит президента Зеленского в США обязывает к чему-либо Байдена, членов Конгресса?

— Я бы не сказал, что сам визит обязывает Байдена или Конгресс. Но это дало Зеленскому возможность убедить их в необходимости больше помочь Украине.

Читайте также:

Владимир Зеленский в Конгрессе США 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein) Зеленский об итогах визита в США: Везем под Бахмут и на юг решения, которых ждали Силы обороны

Мы знаем, что решение Байдена отправить Украине Patriot — это хороший шаг, но его нужно было сделать, наверное, месяцев восемь тому назад, а не сейчас. И мы знаем, что даже сегодня Байден не готов отправлять Украине артиллерию с дальностью 150 или лучше 300 километров. И такое оружие УКраине тоже нужно. Но Зеленский дал, мне кажется, всем в Вашингтоне понимание необходимости такого оружия. На мой взгляд, это был вклад в будущее решение администрации отправлять такое оружие.

— В американских медиа иногда делают не самые приятные для нас выводы. Они говорят о том, что все равно Зеленскому не удалось переубедить всех республиканцев. О чем вам это говорит?

Теги:   США Владимир Путин Оружие Интервью НВ Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Джо Байден Помощь Запада Владимир Зеленский Джон Хербст ЗРК Patriot Эммануэль Макрон Радио НВ Валерий Залужный Война России против Украины Помощь ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X