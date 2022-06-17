Бред российского диктатора. Путин обвинил Запад в «подрыве международных устоев» 17 июня, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Путин снова сделал ряд лживых заявлений в адрес Запада (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Начавший войну против Украины российский диктатор Владимир Путин заявил, что страны Запада якобы «намеренно подорвали международные устои, во имя своих геополитических иллюзий».

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости в Telegram.

«Коллеги на Западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений», — сказал диктатор.

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Путин считает, что якобы «страны „золотого миллиарда“ по-прежнему считают всех остальных своими колониями» и «вторым сортом».

По словам диктатора, «США, провозгласив победу в Холодной войне, объявили свои интересы священными».

«Сейчас игра идет в одни ворота, в этих условиях мир неустойчив», — сказал он.

Путин заявил, что Европу якобы ждет «раскол общества в связи с ошибками в экономике».

«Нынешняя ситуация там приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит», — считает диктатор.

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