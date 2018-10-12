Путин вынес на совещание Совбеза РФ вопрос автокефалии Украинской церкви

В пятницу, 12 октября, президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались внутренние дела Украинской православной церкви.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин и члены Совбеза РФ обменялись "мнениями о положении Русской православной церкви в Украине после известного решения Константинопольского патриархата".

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Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви Томосу об автокефалии, этот процесс продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.